ضبط أعلاف مجهولة وتحرير 23 محضرا تموينيا بالمنيا (صور)

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الجمعة، تكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوي المواطنين، حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاى بالتعاون مع ادارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري القيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وقال محمد عبد الغني رئيس المركز، إن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والاسواق بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضرا تموينيا جاءت كالتالي ( ٢ محضر ذبح خارج السلخانه و ٧ محاضر اشتراطات و ٧ محاضر نقص وزن و٢ محضر نظافه و٢ محضر عدم إعلان و٢ محضر إدارة بدون ترخيص وضبط ١٩ شيكارة أعلاف مجهولة المصدر بإجمالي ٢٣ محضرا ).

وذكر محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاى أن الوحدة المحلية مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

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