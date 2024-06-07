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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة ١٠حالات بناء مخالف بالمنيا

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف بسمالوط
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وجه  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية اليوم الجمعة، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كل أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة  الدكتور سعيد محمد احمد رئيس المركز بإزالة وإيقاف وردم (١٠) حالات بناء مخالف بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية  بقرى وأحياء المدينة.

حيث جرى إزالة ٧ حالات بناء بحى شرق المدينة وإزالة ٣ حالات بناء ولاية اصلاح زراعى بقرية منقطين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور عماد محمود نائب رئيس المركز و مسؤلى إدارة الازالات والاشغالات و رؤساء القرى والأحياء.

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البناء المخالف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حالات بناء مخالف رؤساء الوحدات المحلية سمالوط