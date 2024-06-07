اليابان تعلن رصد سفينة أبحاث كورية جنوبية قرب جزر صغيرة متنازع عليها

أعلنت الحكومة اليابانية رصد سفينة أبحاث كورية جنوبية تجري مسحا بحريا في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان حول جزر صغيرة تطالب طوكيو بالسيادة عليها.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - أن سفن خفر السواحل الياباني رصدت أمس /الخميس/ السفينة في بحر اليابان جنوبي جزر "تاكيشيما"، التي تسيطر عليها كوريا الجنوبية وتطالب بها اليابان؛ مشيرة إلى أن الجانب الكوري الجنوبي لم يقدم أي طلب مسبق بشأن القيام بالنشاط.

وأشار تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن هيرويوكي نامازو، المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، استدعى دبلوماسيا بارزا بالسفارة الكورية الجنوبية في طوكيو للاحتجاج ضد الأنشطة التي قامت بها السفينة وطلب وقف فوري لها... كما قدمت السفارة اليابانية في سول احتجاجا مماثلا إلى وزارة الخارجية الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية تؤكد أن جزر "تاكيشيما" الواقعة في بحر اليابان - والمعروفة باسم "دوكدو" في كوريا الجنوبية - هي جزء لا يتجزأ من أراضيها من حيث التاريخ والقانون الدولي.

