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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عايدة فهمي ناعية المخرج محمد لبيب: رحل الخلوق المحترم

المخرج الراحل محمد
المخرج الراحل محمد لبيب
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نعت الفنانة عايدة فهمي، المخرج المسرحي الراحل محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وقالت عايدة فهمي، "أعزي نفسي وزملائى بالبيت الفني للمسرح ومسرح الطليعة في وفاة الرجل الخلوق المحترم محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة.. البقاء والدوام لله".

ومن المقرر أن تُشيع جثمان المخرج المسرحي محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة، اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد نصر الإسلام بميدان فيكتوريا بشبرا مصر، والدفن بمقابر أسرته باب الوزير بصلاح سالم في محافظة القاهرة، وسيقام العزاء مساء بنفس المسجد.

محمد لبيب المخرج المسرحي الراحل محمد لبيب عايدة فهمي مسرح الطليعة