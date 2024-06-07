«السبكى»: توقيع عقدي تعاون لتعزيز السياحة العلاجية ضمن «نرعاك في مصر»

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع عقدي تعاون لتعزيز السياحة العلاجية في مصر، تحت مظلة برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، وذلك على هامش فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024.

وأوضح السبكي، أنه جرى التعاقد مع شركتين في مجال الترويج والتسويق للسياحة العلاجية لاستقطاب الوافدين من الدول الأوروبية وشمال أفريقيا والخليج لتلقي خدمات طبية عالمية الجودة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذا التعاون يشمل تنفيذ برامج ترويجية عبر المنصات الإلكترونية، وتنظيم قوافل طبية داخل السفارات الأجنبية في مصر، وتنسيق أيام للمرضى بالخارج بالتعاون مع السفارات المصرية، ونشر فيديوهات ومواد دعائية عبر المنصات الإلكترونية للشركة وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة ومعتمدة دوليًا وتجهيزات عالية المستوى وكوادر صحية متميزة خاصة في المحافظات السياحية والساحلية، مما يمكنها من التوسع في تقديم خدمات السياحة العلاجية وتعزيز مكانة وريادة مصر عالميًا في هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تسعى جاهدة لبناء شراكات استراتيجية ومستدامة في مجال السياحة العلاجية تماشياً مع توجهات الدولة لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وتابع السبكي: باستمرار تطور القطاع الصحي في مصر، وأنه تعمل هيئة الرعاية الصحية بجدية على جذب أكبر عدد ممكن من الوافدين للعلاج في مصر بمستشفياتها، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة، قائلا: نحن نسعى إلى تعظيم الاستثمار وموارد الهيئة، وهدفنا الأسمى هو جعل السياحة العلاجية من أكبر مصادر الدخل والعملة الصعبة في مصر.

وقع التعاقدين من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة.

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