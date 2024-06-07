فى لفتة إنسانية.. الأجهزة الأمنية بالفيوم تنجح فى إعادة طفلة لأهلها

تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم من حارس جراج بالعثور على (طفلة) بمحل عمله بدائرة القسم ضلت الطريق من أهلها وطلبت المساعدة فى عودتها لمسكنها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد والد ووالدة الطفلة المشار إليها وباستدعائهما أقر والدها أنه أثناء عمله وبصحبته كريمته فوجيء باختفائها من فترة ولم يحرر ثمة محاضر بغيابها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفلة لوالديها مع اتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات ذات الطابع الإنسانى..