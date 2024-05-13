رئيس جنايات بورسعيد لحظة الحكم على مغتـ صب طفلتين: "عاشرهن في نهار رمضان"

وصف المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، جريمة إقدام شخص على هتك عرض طفلتين أنجبتا منه أنها أبشع الجرائم الإنسانية.

وأضاف، قبل النطق بالحكم بمعاقبة المُدان بهتك عرض طفلتين أنجبتا منه ببورسعيد بالإعدام شنقا، وذلك بإجماع آراء أعضاء المحكمة، أن جريمتي الخطف والاغتصاب تُعد من أبشع الجرائم الإنسانية حيث أن ضياع الكرامة والمهانة التي يتعرض لها المغتصب تفوق كثيرًا أن يُسلب منه ماله أو يتعرض لحادث غش أو تدليس بل إن جريمة الاغتصاب أصعب من التعرض لمحاولة قتل فاشلة.

وتابع:"الجروح التي على الجسد يأتي عليها يومًا وتندمغ بينما بينما تبقى الروح مُثقلة بأغلال المهانة اثر التجربة الأليمة للاغتصاب"، مشيرا إلى أن المتهم عاشر المجني عليهن معاشرة الأزواج وأعطاهن الأقراص المخدرة وكان يعاشرهن نهار رمضان.

وترجع أحداث القضية إلى 2 مايو عام 2023 نطاق قسم بورفؤاد أول، والمتهم فيها "ا.ع.ا.ا" البالغ من العمر 51 عامًا، بخطف عن طريق التحايل طفلتين، وهتك عرضهن حال كونهما لم يبلغن 12 سنة ميلادية كاملة وحملا منه.