قصف مدفعي يستهدف مناطق عدة بـ«رفح الفلسطينية»

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبا عاجل اليوم الاثنين، بأن هناك قصف مدفعي يستهدف جنوب وشرق ووسط حي البرازيل والسلام وشارع صدام، وجورج والتنور وشرق مفترق الجوازات وسط رفح الفلسطينية.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، صباح اليوم، أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي، في رفح الفلسطينية وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة.

