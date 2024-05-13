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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قصف مدفعي يستهدف مناطق عدة بـ«رفح الفلسطينية»

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية
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أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبا عاجل اليوم الاثنين، بأن هناك قصف مدفعي يستهدف جنوب وشرق ووسط حي البرازيل والسلام وشارع صدام، وجورج والتنور وشرق مفترق الجوازات وسط رفح الفلسطينية.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، صباح اليوم، أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي، في رفح الفلسطينية وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة.
 

رفح الفلسطينية إكسترا نيوز غزة