علا غانم تحرر محضرًا ضد شركة باقتحام فيلتها في شبرامنت.. ما القصة؟

حرر محامي الفنانة علا غانم محضرا بديوان مركز شرطة أبو النمرس يتهم فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل فيلا موكلته دون الرجوع لها بدائرة المركز.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من محامي الفنانة علا غانم يتهم فيه شركة بتصوير مادة إعلانية داخل الفيلا ملك موكلته دون اذنها والرجوع لها بمنطقة شبرامنت بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن الفيلا محل البلاغ عليها نزاع بين الفنانة علا غانم وطليقها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.