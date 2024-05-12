ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير العمل يُعلن طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الإجتماعي".. غدًا

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام "الوزارة" بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ، والوزرات والجهات المعنية ، وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ، وإصداره.

وقال "الوزير" أن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

و يُناقش المجتمعون غدًا بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون" ،وسيُنظم علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار ، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.

يُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات ، والجهات المعنية.

أصحاب الأعمال والعمال الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاته قانون العمل مجال العمل مجلس النواب وزير العمل حسن شحاته وزير العمل مشروع قانون العمل