القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق برفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن المشفى الكويتي أعلن عن ارتقاء 18 شهيدا وإصابة 6 آخرين منذ ظهيرة أمس، لكن هذه الحصيلة تغيرت في الساعة الأخيرة حيث نقل المواطنين قبل قليل جثماني شهيدي إلى المشفى لتكون الحصيلة قد بلغت 20 شهيدا في أقل من 24 ساعة بمدينة رفح الفلسطينية جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية من المحافظة.

وأضاف "أبو كويك"، خلال رسالة على الهواء، أن الساعة الرابعة سجلت 4 غارات استهدفت حي السلام ومنطقتي جنينة والتنور، مع بقاء آليات قوات الاحتلال في تموضعها في المنطقة الشرقية، وتحديدا منطقة الشوكة، بينما القصف المدفعي الذي يطال حي جنينة والأطراف الشرقية من رفح الفلسطينية ما زال متواصلا بوتيرة تختلف سياقاتها في ساعات الصباح عن هذا التوقيت.

ولفت إلى أن حصيلة الشهداء يبدو أنها غير نهائية حتى هذه اللحظة مع استمرار العدوان على رفح الفلسطينية، كما عاود الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهي المنطقة التي تتوغل فيها آليات الاحتلال منذ عدة أيام، وتقابل بمقاومة من قبل الفصائل الفلسطينية حيث يطال القصف المدفعي منطقة الصبرة والأطراف الجنوبية الشرقية من حي الزيتون.