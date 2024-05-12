تبدأ من دمياط.. لجان طبية لإنهاء الموقف التجنيدي لذوي الهمم

تقدم النائب محمد على ابو حجازي عضو مجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة مقدم للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن توفير لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي الشبان من ذوي القدرات الخاصة بمحافظة دمياط خاصةً وجميع المحافظات عامةً وانهاء موقفهم التجنيدي.

ووافقت الحكومة علي الإقتراح المقدم وطالبت بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر الشباب وتوفير الوقت المناسب لتوقيع الكشف الطبي عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة علي أن تبدأ بمحافظة دمياط وباقي انحاء الجمهورية والإسراع من تحقيق وتيرة العمل لكي يتم تحقيق كافة مطالب ذوي الهمم والتيسير والتسهيل عليهم في إجراءاتهم الورقية .