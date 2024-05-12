زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة حدودية بين المكسيك وجواتيمالا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من بلدة /سوشياتي/ الواقعة على الحدود بين دولتي المكسيك وجواتيمالا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم /الأحد/ إنه تم رصد مركز الزلزال قبالة ساحل المحيط الهادئ على بعد 16 كيلو مترًا جنوب غرب بلدة /سوشياتي/، وعلى عمق 75 كيلومترًا، حيث أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

وأشارت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية إلى أنه لم ترد - على الفور - أي تقارير بشأن حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية القوية، غير أن العديد من المناطق الجبلية النائية من الحدود معرضة لانهيارات أرضية.