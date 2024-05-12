ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من بلدة /سوشياتي/ الواقعة على الحدود بين دولتي المكسيك وجواتيمالا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم /الأحد/ إنه تم رصد مركز الزلزال قبالة ساحل المحيط الهادئ على بعد 16 كيلو مترًا جنوب غرب بلدة /سوشياتي/، وعلى عمق 75 كيلومترًا، حيث أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.
وأشارت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية إلى أنه لم ترد - على الفور - أي تقارير بشأن حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية القوية، غير أن العديد من المناطق الجبلية النائية من الحدود معرضة لانهيارات أرضية.
العالم
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة حدودية بين المكسيك وجواتيمالا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من بلدة /سوشياتي/ الواقعة على الحدود بين دولتي المكسيك وجواتيمالا.
ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من بلدة /سوشياتي/ الواقعة على الحدود بين دولتي المكسيك وجواتيمالا.