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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة حدودية بين المكسيك وجواتيمالا

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من بلدة /سوشياتي/ الواقعة على الحدود بين دولتي المكسيك وجواتيمالا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم /الأحد/ إنه تم رصد مركز الزلزال قبالة ساحل المحيط الهادئ على بعد 16 كيلو مترًا جنوب غرب بلدة /سوشياتي/، وعلى عمق 75 كيلومترًا، حيث أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة. 
وأشارت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية إلى أنه لم ترد - على الفور - أي تقارير بشأن حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية القوية، غير أن العديد من المناطق الجبلية النائية من الحدود معرضة لانهيارات أرضية.

زلزال المكسيك جواتيمالا