محطة مترو جامعة القاهرة جاهزة للتشغيل التجريبي بالركاب.. الأربعاء المقبل (صور)

تستعد وزارة النقل للتشغيل التجريبي بالركاب لمحطة مترو جامعة القاهرة يوم الأربعاء القادم ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C».

تبلغ طول هذه المرحلة 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق - ...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .



