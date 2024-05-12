ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محطة مترو جامعة القاهرة جاهزة للتشغيل التجريبي بالركاب.. الأربعاء المقبل (صور)

محطة مترو جامعة القاهرة
محطة مترو جامعة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد وزارة النقل للتشغيل التجريبي بالركاب لمحطة مترو جامعة القاهرة يوم الأربعاء القادم ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C».

تبلغ طول هذه المرحلة 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق - ...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .


 

وزارة النقل محطة مترو جامعة القاهرة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو لتشغيل التجريبي بالركاب