الدورى الإسبانى.. جريزمان يقود أتلتيكو لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "لليجا".

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد كالتالى:



حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا، ستيفان سافيتش، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو، رودريغو ريكيلمي.

خط الوسط: ماركوس لورنتي، كوكي، سامويل لينو.

خط الهجوم: أنخيل كوريا، انطوان جريزمان.



ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 16 برصيد 34 نقطة.

