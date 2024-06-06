ارتفاع عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة بالنصيرات إلى 32 شهيدًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات إلى 32 شهيدا وعشرات الجرحى.

ومنذ قليل، طالبت السلطات الصحية في غزة المجتمع الدولي بمعاقبة المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن تلك المجزرة، كما حملت الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه تلك الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت، أنها تتوقع ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء تلك الاستهداف الذي نتج عنه استشهاد أكثر من 32 فلسطينيا بالإضافة إلى وجود عشرات الجرحى، وتواصل الحماية المدنية الفلسطينية البحث عن شهداء وجرحى بعد قصف مدرسة السردي بالنصيرات.

كما اعتقل الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة "مادما" جنوب مدينة نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل البلدة.