" كايسيد" يعقد منتدى عالمي بعنوان"الحوار في سياق متحول".. 14 مايو المقبل

يعقد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “ كايسيد” ، منتدى كايسيد للحوار العالمي تحت عنوان “ الحوار في سياق متحول: لإنشاء تحالفات من أجل السلام في عالم سريع التغير” ، وذلك في الفترة مابين 14 حتي 16 من مايو 2024، لشبونة - البرتغال .

وقالت الصفحة الرسمية للمركز ، بانه يتمثل جوهر هذا المنتدى العالمي في الالتزام باستخدام الحوار في سياق متحول آلية قوية لتعزيز كرامة الإنسان ودعم التضامن العالمي، ولا سيَّما في مجال بناء السلام والمدن الشاملة للجميع وتغير المناخ. وهذا المنتدى العالمي هو تجمع حصري لقيادات مؤثرة مختارة من مؤسسات صنع القرار -العلمانية والدينية على حد سواء- للحوار ووضع الخطط معًا لبناء شراكات شاملة تؤكد الطبيعة الشاملة والمترابطة لبعض التحديات الرئيسة التي نواجهها اليوم.

ومن المقرر ان يتناقش المنتدي بعض الموضوعات ابرزها : الكرامة الإنسانية عبر الحوار في سياق متحول ، بناء الحوار والثقة والمحافظة عليهما ، المدن الحاضنة لتنوع ، حماية البيئة.

ومن المقرر ان يشارك باللقاء : الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز الحوار - كايسيد ورئيس منتدي كايسيد العالمي للحوار، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة ، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، البطريرك المسكوني برثلميوس الأول رئيس أساقفة قسطينية ، ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، هاينس فيشر الرئيس السابق لجمهورية النمسا ، كارلوس مويداس عمدة بلدية لشبونه ، فرانسوا أولاند الرئيس الفرنسي السابق ، السفير فرانس فان دايلي، المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي للحرية الدينية ، الدكتورة كاثرين مارشال‬⁩، نائبة رئيس جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين ⁦‬⁩، هي ضيف متحدث في جلسة منتدى كايسيد للحوار العالمي بشأن “حوارات للتفكير في مسارات تعاونية”، الأب لوران باسانيز، عضو المجلس الحبري للحوار بين أتباع الأديان التابع للفاتيكان ، هو ايضا ضيف متحدث في جلسة “حوارات للتفكير في مسارات تعاونية”، الدكتورة ميريام كورونيل فيرير‬، المؤسسة المشاركة لوسيطات السلام في جنوب شرق آسيا‬.

كما من المقرر ان يشارك باللقاء ايضا عدد من السياسيين والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية والاديان الاخري ، وعدد من المتخصصين في مجال الحوار العالمي ، والمؤسسات العالمية .