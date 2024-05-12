حركة فتح: مصر تقف وقفة مشرفة بجانب فلسطين.. والاحــتلال مستمر في عدوانه

قال عبد الله دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر تقف وقفة مشرفة إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقف على رأس كل القضايا التي من شأنها تشكيل تحديات وتداعيات ما يحدث في قطاع غزة من عدوان، وهذا امتداد مصري على كل الأصعدة سواء السياسية والدبلوماسية والإنسانية والإعلامية.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه وجب إرسال هذه الرسالة من الفلسطينيين إلى مصر الشقيقة التي تقف معهم في مواجهة العدوان المتواصل، والذي يستهدف كل قطاع غزة على الرغم من أن إسرائيل بدأت هجوما على رفح الفلسطينية لكنهت أيضا بالتوازي تواصل عدوانها وهجماتها على كل قطاع غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما أخذ القرار بالهجوم على رفح الفلسطينية واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أراد أن يقول إن غزة تحت قبضته وسيطرة الاحتلال، وهو لا يريد لأحد أن يشعر أنه إذا كان خارج رفح الفلسطينية في مأمن من الملاحقة والقصف والعدوان.

ولفت أن "نتنياهو" لا يريد أن يطمئن فلسطيني أو يمنحهم أي شكل من أشكال الأمان المعدوم في قطاع غزة، وهذا يدلل أن الاحتلال يكذب عندما قام بتجهيز أماكن آمنة للمدنيين الذين يخرجون وينزحون من رفح الفلسطينية.