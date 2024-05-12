ضبط ٨ أطنان سماد زراعي مخصص للجمعيات محظور بيعه في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بدائرة مركز ثان وسنورس.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية:

ضبط 8 أطنان سماد زراعي مخصص للجمعيات الزراعية محظور بيعه أو تداوله بأحد السيارات قبل بيعه بالسوق السوداء بالطريق الدائري، 2 محضر نقص وزن، 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود قائمه، و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.