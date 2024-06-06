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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طيران الاحتلال يشن غارات على أحياء رفح الشرقية والوسطى

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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كشف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة المدني بمخيم النصيرات.

وقال إنه بالتزامن مع القصف الجوي، شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفًا طال المنطقة الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت طائرة "كواد كابتر" الحربية الإسرائيلية النار في محيط صالة النخيل بالمخيم، بجانب تجدد قصف مدفعية الاحتلال على شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.وأشار إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" استهدفت بعدة قذائف منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما شن الطيران الحربي غارات على أحياء مدينة رفح الشرقية والوسطى تزامنا مع قصف مدفعي.

ونوه بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه منازل المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب غزة.

قصف طائرات الاحتلال مخيم النصيرات القصف الجوي