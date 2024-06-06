تباين أسعار العملات بداية اليوم الخميس 6 يونيو 2024

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري ، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6- يونيو 2024 تباينا ملحوظا، في البنك المركزي المصري، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض Hسعار العملات أمام الجنيه المصري .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 47.55 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.68 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.73 جنيه للشراء و 60.91 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.27 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري الي نحو 31.58 جنيه للشراء، و31.68 جنيه للبيع.

كما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.46 جنيه للشراء و 30.56 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية ، مقابل الجنيه المصري ، بداية اليوم الخميس ، والتي سيطر عليها التباين بشكل ملحوظ.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الحنيه المصري ، بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 12.68 جنيه للشراء و 12.71 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.17 جنيه للشراء و155.66 جنيه للبيع.

فيما بلغ الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.16 جنيه للشراء، و126.54 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 123.53 جنيه للشراء، و124.20 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم الخميس ، نحو 13.03 جنيه للشراء، و13.08 جنيه للبيع.

كما بلغ متوسط سعر صرف الدينار الأردني ، مقابل الجنيه المصري بداية اليوم ، في البنك المركزي المصري نحو 66.98 جنيه للشراء، و67.36 جنيه للبيع.