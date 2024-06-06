السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم.. تعرف عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلى بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 26 فبراير الماضي.

كما أصدر السيسى قرارًا رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفى - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 10 مارس الماضي.

ونشر القرارين في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.