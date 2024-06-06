أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتين لحزب الله استهدفتا موقعا قرب حرفيش في الجليل الأعلى، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي وإصابة مجندة في الهجوم بالطائرات المسيرة على إلكوش "حرفيش" في الشمال.

إلى ذلك ذكرت القناة 14 العبرية، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" التابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحقيقات داخلية في وحداته بجبهة الجنوب بشأن أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت القناة العربية، الأربعاء، أن التحقيق يركز على وحدة تكليا المكلفة بغلاف غزة يوم 7 تشرين الأول أكتوبر وعمل الجهاز خلال الحرب.

وأشارت إلى أنه خلافا للجيش سيحقق الشاباك مع وحدات سرية أخرى بشأن "7 أكتوبر" ولا يسمح بنشر تفاصيلها.