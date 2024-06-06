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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتين لحزب الله

جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتين لحزب الله استهدفتا موقعا قرب حرفيش في الجليل الأعلى، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي وإصابة مجندة في الهجوم بالطائرات المسيرة على إلكوش "حرفيش" في الشمال.

إلى ذلك ذكرت القناة 14 العبرية، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" التابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحقيقات داخلية في وحداته بجبهة الجنوب بشأن أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت القناة العربية، الأربعاء، أن التحقيق يركز على وحدة تكليا المكلفة بغلاف غزة يوم 7 تشرين الأول أكتوبر وعمل الجهاز خلال الحرب.

وأشارت إلى أنه خلافا للجيش سيحقق الشاباك مع وحدات سرية أخرى بشأن "7 أكتوبر" ولا يسمح بنشر تفاصيلها.

جيش الاحتلال حزب الله هجوم بمسيرتين حرفيش الجليل الأعلى