جانتس: الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، إن الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله ، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية".

وفي وقت سابق، قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس خلال جولة في المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان الثلاثاء الماضي، إنه بحلول شهر سبتمبر سننهي المهمة هنا ونكون قادرين على بدء واقع آخر.

وصرح الوزير بأن التحدي العملياتي الأكبر اليوم هو في الساحة الشمالية وفي شمال إسرائيل، والتحدي الأخلاقي الأكبر هو في الجنوب في قطاع غزة.

وأردف قائلا: "لذلك إلى جانب القتال، الشيء الصحيح في هذا الوقت هو إعادة المختطفين والعمل على إعادة سكان الشمال إلى ديارهم سالمين وإعادة إسرائيل إلى المسار الصحيح"، مؤكدا أن الأمر لن يكون سهلا".

ويتخذ الصراع بين إسرائيل وحزب الله شكلا ينذر بالخطر، بعد 8 أشهر من القتال المستمر منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تصاعد الأعمال القتالية وإشارة كلا الجانبين إلى الاستعداد لمواجهة أكبر.