جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تسلل من رفح إلى إسرائيل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قتل ثلاثة مقاتلين حاولوا العبور إلى إسرائيل من منطقة رفح جنوب قطاع غزة صباح اليوم.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، أن القوات التي كانت تقوم بتمشيط المنطقة واجهت المسلحين الذين فتحوا النار باتجاه القوات، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال، إن الجنود ردوا بإطلاق النار ثم نفذت طائرة غارة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، وقتل ثالث بقصف دبابة بعد وقت قصير.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان هناك مسلح رابع ربما فر من مكان الحادث لكنه بقي في غزة، مؤكدا أنه لم يعبر أي مشتبه بهم السياج إلى داخل إسرائيل وسط الحادث.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي على الفور معلومات حول الخسائر الإسرائيلية المحتملة في الحادث.