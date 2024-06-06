اعتقال شخص في فرنسا كان يخطط لتفجير مساعدات عسكرية لأوكرانيا

اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصًا من دونباس يحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية بعد انفجار في غرفة الفندق الذي كان يعيش فيه، وكان يحضر لتفجير معدات عسكرية مقرر إرسالها إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، بأن رجال الأمن عثروا في مكان الطوارئ على وثائق مزورة، بالإضافة إلى منتجات ومواد مخصصة لتصنيع المتفجرات وأصيب رجل إثر انفجار في غرفة فندق.

ووفقا لمصادر في صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية، يُزعم أن المعتقل خطط لتفجير معدات عسكرية فرنسية كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا.

وبدأ مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقا، وتم تسليم الرجل إلى المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف في روسيا "ليس تصعيدا".

كما دعا ماكرون أيضًا إلى السماح لأوكرانيا بشن ضربات أسلحة غربية على الأراضي الروسية.