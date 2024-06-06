حركة ترقيات جديدة بشركة جنوب القاهرة

أصدر المهندس طارق عبد الشافي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أولى قراراته بعد توليه منصبه رئيس الشركة، بتكليف المهندس حسن محمد عبد الهادي رئيس قطاع تحكم جنوب مشرفا على قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات بجانب مهام عمله، والمهندس أحمد رمضان رئيس قطاع شبكات المعادي مشرفا على قطاعات شبكات الجيزة، والمهندس مصطفى عبد الرحمن الأفندي رئيس قطاع شبكات الحلمية بشركة شمال القاهرة رئيسا لقطاعات شبكات جنوب القاهرة، والمهندسة عزة الكدش رئيس قطاع المشتريات والمخازن بشركة شمال القاهرة رئيسا لقطاعات الشئون الفنية.

يذكر أنه كان هناك حالة من الطوارئ بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، خاصة بعد اجتماع الوزير الأسبوع الماضى برؤساء الشركات طالبهم فيها بزيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد، كما تم تشكيل لجنة للمتابعة والرقابة على جميع الشركات .