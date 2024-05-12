انخفض سعر الذهب في نهاية معاملات اليوم الأحد 40 جنيه في الجرام في محلات الصاغة المختلفة .
وسجل سعر عيار 21 حوالي 3110 جنيات للبيع و 3130 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3554 جنيها للبيع و 3577 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2079 جنيها للبيع و 2092 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 نحو 2665 جنيها للبيع و 2682 جنيها للشراء و الجنيه الذهب نحو 24.88 ألف جنيه للبيع و 25.04 ألف جنيه للشراء، و أوقية الذهب نحو 2360 دولار للبيع و 2361 دولار للشراء.
اقتصاد
الذهب يتراجع 40 جنيها في نهاية تعاملات اليوم
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انخفض سعر الذهب في نهاية معاملات اليوم الأحد 40 جنيه في الجرام في محلات الصاغة المختلفة .
انخفض سعر الذهب في نهاية معاملات اليوم الأحد 40 جنيه في الجرام في محلات الصاغة المختلفة .