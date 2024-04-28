وقعت هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار حافظ عباس مع الدكتور أيمن محمد عثمان – رئيس جامعة أسوان، بروتوكول تعاون مشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة، لرئيس جامعة أسوان، بمقر رئاسة النيابة الإدارية عَصرَ اليوم الأحد.

النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان

وشَهدَ مراسم التوقيع كل من المستشار عبد الناصر خطاب، و المستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان



ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.



وفي ختام اللقاء، تبادل كل المستشار حافظ عباس، والدكتور أيمن محمد عثمان – رئيس جامعة أسوان، الدروع التذكارية.

