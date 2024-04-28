الدفع ب 5 سيارات إطفاء. اندلاع حريق بمصنع سيارات شهير في أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مصنع سيارات شهير بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر دون وقوع إصابات.
تلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع سيارات شهير بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.