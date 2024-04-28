لترشيد استهلاك المياه.. مياه الفيوم تنظم ندوة بمسجد عزبة سرور بأبشواي (صور)

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن إدارة التوعية قامت بتنفيذ ندوة داخل مسجد عزبة سرور بمركز ابشواى، لحث المصلين على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك.

وأضاف رئيس الشركة أن هناك تنوع في تنفيذ الأنشطة التوعوية والتى تستهدف كافة الفئات العمرية وفى كافة الأماكن ودور العبادة من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم اهدارها واستخدامها قدر الاحتياج خاصة أوقات الذروة والتى تتسبب في ضعف ضغوط المياه نتيجة الاستهلاكات العالية واستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع وترك الحنفيات مفتوحه بعد الاستخدام خاصة دور العبادة وتعريف المواطنين بطرق وآليات الشكاوى والابلاغ عن اى تعدى على خطوط مياه الشرب الناقلة واستخدامها في غير الاغراض المخصصة لها.

وأشار إلى أن الحفاظ على مياه الشرب واجب وطنى ودينى ومسئولية مشتركه بين كافة جموع المواطنين حيث أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من أجل استخدامه في الأغراض الآدمية وليس فى أى أغراض أخرى وذلك من أجل ا مخستدامه الخدمه ووصولها لكل المواطنين داخل قرى المحافظة، حيث أن هناك تعاون وثيق بين كافة الجهات الحكومية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني فى نشر الوعى المائى والتعريف بالمجهودات التى تبذلها الدولة في عمليات التنقية وانشاء المحطات ومد الخطوط والشبكات التى تخدم الخدمه الجيدة للمواطن.

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