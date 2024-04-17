حملة مكبرة للنظافة بالمنطقة الصناعية فى الدقهلية

بمشاركة معدات 15 وحدة محلية، واصلت أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، اليوم، ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات .

وقال محافظ الدقهلية، ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

أوضح المحافظ أنه جرى رفع 1800 طن قمامة ومخلفات تقليم الاشجار والحشائش واتربه بالمنطقة الصناعية بجمصه ، مشيرا ان الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤية القياده السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.

حملة مكبرة لنظافة المنطقة الصناعية فى الدقهلية

من جانبه قال محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه جرى التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس ومحلة دمنة و المنصوره واحياء شرق وحي غرب المنصورة واجا والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام، بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة حيث استمرت أعمال الحملة من خلال استخدام 35 معدة نظافه ما بين زاحف ولوادر وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة وعدد 70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية وتم تقليم أشجار الجزر الوسطى والحشائش وري ورفع كفاءة الجزر الوسطى والحدائق والحملة مستمرة لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل..

وفي ذات السياق استمرت أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق احياء مدينة المنصورة ومركز المنصورة وطلخا لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وذلك باشراف محمد امين رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز المنصورة والمحاسب سيد النخيلي رئيس مركز طلخا..

يذكر أن تلك الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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