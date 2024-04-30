978 تصالحًا على مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر

صدق اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء على عدد (10) قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر، وذلك خلال عرض علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، اليوم ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

و ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

و بذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر978 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح والتقنين لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.