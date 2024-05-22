إبداعات| «يوم في حياة تمرجى».. قصيدة لـ مصطفى التركي

لو غمّضت عينيا يموت العالم

عايز تبكي تعالى

عايزة الحزن تعالي

حزني خام ومثالي

هـ أحكي كتير

اعرفوا إني قبل ما تقروا

بـ اظهر طيّب وانا جوايا

شخص حقير

قبل ما اقول

إوعوا تقارنوا قصايدي بغيرها

شِعْري اتمَيَّز

عدّى خلاص الوقت اني اثبت

إني مُمَيَّز

آخر حاجة

هضرب نفسي

وهضرب غيري

وهمضغ قلبي

واتِفُّه

لو بتخافوا ما تمشوش عندي

إرجعوا، لِفُّوا...

كدب فِ كدب

أنا كداب

قلبي يدب

كسرت الباب

عايز أحضن

ناقص إيد

عايز ابوسك

ناقص شِفَّة

كل ما اقرّب

تبقي بعيد

ده مش تُقْل

ودي مش خِفَّة

أفهم إيه من كل كلامِك

أفهم إيه من باقي كلامها

أنا دلوقتي مش قدامِك

ولا قُدّامها

ولا في منامِك

ولا في منامها

أنا نكرة

في حياة الكل

عامل ايه

أنا زي الفل

أنا حشرة

تتداس بالجزمة

قلبي مالوش ولا أيها لازمة

حبيتك

وانتي رفضتيني

حبيتها

رفضتني التانية

حَبِّتني

ليه بتحبيني

طيب استنيني لثانية

واستنّتني

..

لو لسه ما شوفتوش الحزن

ف أنا الآن

كنت في أكتر حتة فِ روحي

فيها أمان

أنا صدري مكبوس بالقطن

وعينيا ملفوفة بشاش

باجري أعيط عند الركن

واطلع اقول أنا روحي قماش

"هنا مقص

وهنا مقص"

هنا هزايم

بتترص

شديت تفاح

شديت قص

ولعت سجارة وسجارة

والدخان شغال في الرقص

كنت معاها

وكنت معاها

لما كاوتشي كان مقطوع

وف وقت الحظر الممنوع

وطلبت حلالها المشروع

دلوقتي مش فاكر حاجة

والدمع فِ عيني مزروع

قالت؟

قالت

حسيت في إيديها بسخونة

وف نظرة عينها انها مالت

فارقت؟

فارقت

سرقت قلبي وبعدها صرخت

سألوني عنها وقلتلهم

باين اتسرَقِت

اكشفي ورقِك

قولي اسبابِك

ليه تسيبيني؟

أسناني الصفرا دِيّتها

جلسة لدكتور الأسنان

ولّا عشان قلبي القلقان؟

خايفة من سِم التعبان؟

راحة قارئ/

...

شرب الشاعر شَرْبِة مَيّة، من عينها مش م الحنفية

زاره الطيف قال بص عينيا، وغيابها عامل إيه فيا

...

رجوع للشعر/

العنوان الصادم لُقْطَة

والألفاظ الصادمة قبيحة

والقافية دي زي زُغُطَّة

لو زادت في الشعر فضيحة

لابس وش

وتحته وشوش

كنت حزين

أو كنت بشوش

كنت تمرجي

أو دكتور

هتلاقي

في الحلم وحوش

إنت وإنتي

اعرفوا إن الشعر مدينتي

وقصيدتي خليتها سفينتي

اعرفوا إني باعرف اقول

وابني السور وأبعد عن دول

وأقدر أخلّي الحرف بتول

تظهر أفعى من سِكّينتي

إنتوا عرفتوا؟

اعرفي إنتي...