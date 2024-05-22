بالصور.. تشييع جثمان الطالبة ألاء عبد المجيد ضحية لقمة العيش

شيع المئات من أهالى قرية القناطرين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الطالبة ألاء عبد المجيد بالصف الثاني الإعدادي شهيدة لقمة العيش، التى لقيت مصرعها اليوم فى حادث معدية أبو غالب.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد تفقدا أمس الثلاثاء، موقع حادث معدية الرياح البحيري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة لتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم ومتابعة جهود البحث والإنقاذ وتقديم خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأشار محافظ المنوفية إلي تواجد الأجهزة التنفيذية والمعنية على مدار الساعة للمتابعة اللحظية للحادث وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، فضلا عن استمرار رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها.

وأضاف محافظ المنوفية إلي أنه في إطار خطة الدولة لخدمة الأهالي وتوفير سبل الإنتقال الآمنة بين جانبي الرياح داخل محافظة الجيزة من الجانبين والقادمين من محافظة المنوفية، جاري الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري بموقع الحادث تمهيدًا لتشغيله قريبًا لخدمة المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المؤشرات الأولية في وقوع الحادث تشير الي إهمال سائق السيارة وتركها دون شد الفرامل مما تسبب في وقوع الحادث، وعلى الفور تم ضبط سائق السيارة وستتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا استمرار متابعته اللحظية للحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.

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