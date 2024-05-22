موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بشأن عسكرة الفضاء

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بشأن السعي إلى "عسكرة الفضاء"، وذلك بعد فشل مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يدعو لمنع نشر أسلحة في الفضاء، ما يثير مخاوف من سباق تسلح.

والتوتر بين موسكو وواشنطن في هذه القضية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أثار مجددًا مخاوف من سباق إلى التسلح في الفضاء، رغم وجود معاهدة بشأن الفضاء الخارجي منذ عام 1967، تدعو إلى "عدم تطوير أسلحة نووية، أو أي أسلحة دمار شامل أخرى مصممة خصيصًا لوضعها في المدار".

واعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه مع رفض واشنطن، وحلفائها هذا النص، برهنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى "وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، وجعله ساحة للمواجهة العسكرية".

وأضافت زاخاروفا: "إنها فرصة جديدة ضائعة لضمان منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي؛ بسبب الولايات المتحدة وحلفائها"، واصفة مشروع القرار بأنه "مبادرة بنّاءة وشاملة".