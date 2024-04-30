"العريف" و"عبدالعظيم" يهنئان الطفلة الفائزة فى مسابقة الأزهري الصغير بشمال سيناء

قدم الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، التهنئة إلى الطفلة حور علي الطالبة برياض الأطفال بمعهد العبور الابتدائي، التابع لإدارة العريش التعليمية، لفوزها وتصعيدها ممثلا عن منطقة شمال سيناء الأزهرية فى التصفيات النهائية في مسابقة الأزهرى الصغير على مستوى الجمهورية.

كانت منطقة شمال سيناء الأزهرية قد أجرت تصفيات المسابقة السنوية للأزهري الصغير اليوم الثلاثاء ، وذلك بديوان عام المنطقة، وفق الضوابط والشروط المعلن عنها من قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ مصباح العريف.

يُشرف على تنفيذ المسابقة سلوى نجاتي، مدير إدارة رياض الأطفال، والشيخ بهنساوى النجار، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وعبد الغفار عبدو، مدير الكمبيوتر التعليمي، وتهدف المسابقة إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وغرس حب القرآن الكريم في نفوس الصغار والتحلي بأخلاقه، بالإضافة إلى تنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف.