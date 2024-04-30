الفيلم البريطاني "النداء الأخير" يفوز بجائزة سمير فريد

حصد فيلم "last call" النداء الأخير من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جائزة سمير فريد والتي تمنحها جمعية نقاد السينما المصريين خلال حفل ختام الدورة العاشرة الذي أُقيم بدار أوبرا سيد درويش مساء اليوم.

لجنة التحكيم مكونة من ناجي فوزي، ناهد صلاح، وائل سعيد الجائزة

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.