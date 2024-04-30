رئيس خطة النواب يستعرض مستهدفات الموازنة العامة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية وضعت في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025، خمس مستهدفات اساسية.



وأشار الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى أن محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم نحو مستهدفات البنك المركزي (7% +/- 2%)، على رأس تلك المستهدفات، لافتًا إلى أنه يتم ذلك بتبني كل من المركزي ووزارة المالية لسياسات نقدية ومالية متشددة بالتناغم مع قيام وزارة المالية تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم منظومة الحماية الإجتماعية، فوضعت أولوية لمحاربة الغلاء والتضخم واللذان يؤثران على السلام الاجتماعي والأمن القومي، إضافة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المستهدف الثالث يتعلق باستدامة قدرة الدولة علي تحمل عبء الدين العام (المحلي والأجنبي)، فيما يتعلق الرابع بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مرونة واسقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، ويتلخص الخامس في إصلاح هيكل الموازنة العامة.



