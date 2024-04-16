مصرع قاصر فى انقلاب عربة كارو بالدقهلية

لقي قاصر مصرعه، اثر انقلاب عربة كارو كان يقودها،في مدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع قاصر فى انقلاب عربة كارو يقودها فى الدقهلية:

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بوصول جثمان قاصر، إلي مستشفى المنزلة العام، إدعاء حادث.

إنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين، انقلاب عربة كارو، نتج عنه مصرع "يوسف، ر، ال"، 14 عاما، مقيم رمسيس ترعة الصعيدي، المنزلة، نتيجة إصابته بنزيف بالمخ والبطن والصدر.

جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.