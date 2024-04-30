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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صبري فواز يقدم حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز
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يقدم الفنان صبري فواز حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير من مسرح سيد درويش ومن المنتظر حضور عدد من نجوم الفن صناع السينما من مصر والعالم، وتسليم جوائز المهرجان الذي رفعت جميع عروضه لافتة كامل العدد بسينما مترو.

قدم المهرجان خلال دورته العاشرة ٣ ندوات هامة لاقت اقبالا كبيرا، للفنان سيد رجب، مهندس الديكور أحمد فايز، والمنتج محمد حفظي.  

نجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

يذكر أن  إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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