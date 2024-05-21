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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اتصالات النواب توافق علي موازنة القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2024/2025

اتصالات النواب
اتصالات النواب
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أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الجهات الهامه ورافد مهم من روافد الموازنه العامه للدوله بتحقيق ايردات حققت المركز الثالث في تحقيق الأرباح من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.

ووافقت لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 بالإجماع ، وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات ، موضحا بأن ماتحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدوله منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهره والاقليم.

وأوصت اللجنه في ختام اجتماعها علي الموافقه على الموازنه بالإجماع مع اعداد مذكره توصيه ترفع لوزارة الماليه بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

اتصالات النواب موازنة القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2024 2025