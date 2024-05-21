اتصالات النواب توافق علي موازنة القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2024/2025

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الجهات الهامه ورافد مهم من روافد الموازنه العامه للدوله بتحقيق ايردات حققت المركز الثالث في تحقيق الأرباح من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.

ووافقت لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 بالإجماع ، وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات ، موضحا بأن ماتحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدوله منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهره والاقليم.

وأوصت اللجنه في ختام اجتماعها علي الموافقه على الموازنه بالإجماع مع اعداد مذكره توصيه ترفع لوزارة الماليه بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .