استبعاد أفشة وعودة مروان.. 21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 21 لاعبا لقائمة الفريق التي توجهت إلى الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة مساء غدً الأربعاء، ضمن الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الأهلي عودة مروان عطية وعمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بينما تم استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم: محمد الشناوي وطاهر محمد وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وخالد عبد الفتاح، وحمزة علاء وكريم الدبيس وياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريستو وكريم فؤاد.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة ، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

يحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الثالث عشر.