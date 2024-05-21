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الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب المحافظ يقود حملة لإزالة التعديات بمصر الجديدة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
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قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لليوم الثاني لإعادة الإنضباط لمنطقة الكوربة مصر الجديدة.

وذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس الحى، وبالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية.

وقال نائب محافظ القاهرة إنه تمت إزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الإنضباط للشارع مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين مع تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمن.

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