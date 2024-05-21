نائب المحافظ يقود حملة لإزالة التعديات بمصر الجديدة

قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لليوم الثاني لإعادة الإنضباط لمنطقة الكوربة مصر الجديدة.

وذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس الحى، وبالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية.

وقال نائب محافظ القاهرة إنه تمت إزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الإنضباط للشارع مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين مع تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمن.