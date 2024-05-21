مجـ زرة جديدة للاحتلال في جنين.. وتجريف البنية التحتية للمخيم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مجـ زرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني. تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية".

ووقعت مجزرة جديدة في مدينة جنين بالضفة الغربية، ليست في غزة هذه المرة، لكنها في حق الشعب الفلسطيني، قوات الاحتلال تنفذ عملية توغل واسعة في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، لم يكتف الاحتلال ارتكاب مجازره في جنين التي راح ضحيتها أبرياء عزل، بل قام بتجريف وتدمير البنية التحتية لمعظم أنحاء المدينة والمخيم الفلسطيني.

في جريمة جديدة تضاف لسجل طويل من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بدوره حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والتي كان آخرها ما يحدث في جنين، مطالبا دول العالم بالضغط على إسرائيل من أجل وقف مجازرها بحق الشعب الفلسطيني.