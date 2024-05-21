درجة الحرارة 39 في الظل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على البلاد حتى الخميس المقبل لتنخفض درجات الحرارة تدريجيا بداية من الجمعة المقبلة .

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يكون الطقس غدا الأربعاء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وحارا علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على باقي الأنحاء.

نشاط رياح

كما يشهد الأربعاء نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .

تجنب التعرض لـ أشعة الشمس

وأوضحت الأرصاد موضحة حالة الطقس غدا أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الإعياء.



استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأسبوع المقبل

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء الحرارة مستمرة حتى الأسبوع المقبل ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

سبب الموجة شديدة الحرارة

وترجع أسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد المواطنين بخصوص حالة الطقس بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة ، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الألوان الفاتحة ،واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الإعياء.