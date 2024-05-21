القاهرة الإخبارية: تزايد وتيرة قصف الاحتلال لرفح الفلسطينية

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أشارت إلى أنها وثقت 90 حادثة قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنشآت الصحية.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من تدمير 32 مستشفى من أصل 36 مستشفى، ما يدل أنه انعكاس على الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة لانعدام الخدمة الصحية بشكل كبير ونتيجة للحصار الذي لم يتوقف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

وتابع: "يضاف الى ذلك العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال منذ 15 يوما بالسيطرة الكاملة على منفذ رفح من الجهة الفلسطنينية، ومنع إرسال المساعدات الإنسانية إضافة إلى منع استقبال الجرحى والمصابين".

وواصل: "كل هذا توقف بالكامل مع استمرار توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية سواء في المناطق الشرقية والغربية من رفح الفلسطينية أو محيط منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، وحيي السلام والجنينة والتوغلات والعمليات العسكرية التي لم تتوقف منذ عدة أيام، مع تزايد وتيرة عمليات القصف سواء من المدفعية الإسرائيلية أو الزوارق الحربية".