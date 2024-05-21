رئيس جامعة المنوفية يتفقد المعرض العلمي لطلاب كلية الطب

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المعرض العلمي لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب الذي عقد علي هامش فعاليات المؤتمر التاسع والعشرين للكلية ، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر والدكتورة رانيا عزمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.

اشاد القاصد بمعروضات الطلاب والبوسترات العلمية بالمعرض ، مؤكدا علي أهمية مشاركة الطلاب في فعاليات المؤتمر وقيام فرق ومجموعات بحثية من الطلاب بعمل أبحاث علمية مشتركة ، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالاقسام العلمية لتدريب الطلاب علي البحث العلمي والإستفادة من خبرات الأساتذة والباحثين وذلك لتخريج طالب يعي أهمية البحث العلمي وجيل جديد من الباحثين والعلماء

واشار إلي أن المعرض يأتي في إطار الإرتقاء بالبحث العلمى الطلابي وتدريب الطلاب على الأساليب المختلفة للنشاط العلمي والابتكار البحثي .

وقال الدكتور محمد النعماني إن المعرض تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس من قسمى الأشعة التشخيصية والباثولوجيا الإكلينيكية حيث تم تقسيم طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب إلى مجموعات بحثية صغيرة و قامت كل مجموعة بإعداد بوستر يتعلق بأحد الموضوعات التي يقومون بدراستها .

وأضافت الدكتورة رانيا عزمي أن الطلاب قاموا بإعداد المواد العلمية وصياغتها بشكل ممتاز وتم عرضها فى الورشة العلمية على هامش مؤتمر كلية الطب ،وذلك تحت اشراف أشرف زیتون استاذ و رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية والتصوير الطبي والدكتور وليد عبد العظيم استاذ ورئيس قسم البا ثولوجيا الإكلينيكية والدكتورة دينا سراج الدكتورة ریم الفولى والدكتور محمد الغنام والدكتورة دعاء صلاح