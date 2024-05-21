إحالة واقعة ميكروباص معدية أبو غالب للتحقيق العاجل

أمر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى معدية "أبو غالب الوسطى" بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والذي وقع صباح اليوم الثلاثاء مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، للتحقيق العاجل.

وكلف المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل – مدير المكتب، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث، والوقوف على مدى سلامة وصلاحية التراخيص الممنوحة للمعدية، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة بها، مع عرض نتائج التحقيقات على سيادته فور الانتهاء منها.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.