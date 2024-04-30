دوري أبطال أوروبا.. هاري كين يقود هجوم ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

يلتقي بايرن ميونخ مع ريال مدريد، اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة قوية على ملعب أليانز أرينا.

يدخل توماس توخيل المدير الفني للبافاري، اللقاء بتشكيلة قوية تضم مولر في خط الوسط وموسيالا في الهجوم، بينما يلعب هاري كين دور رأس الحربة.

جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميش، كيم، إريك داير، مزراوي.

خط الوسط: توماس مولر، جوريتسكا، لايمر.

خط الهجوم: هاري كين، موسيالا، ليروي ساني.

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بينما صعد بايرن ميونخ بعد تغلبه على أرسنال.

تعد مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد من أقوى المباريات في كرة القدم الأوروبية، حيث يتميز الفريقان بمستوى عال وتاريخ حافل بالإنجازات.

يعرف كل من توخيل وأنشيلوتي بذكائهما التكتيكي، ما يتوقع أن تشهد المباراة صراعا تكتيكيا مثيرا بين المدربين، وتقدم المباراة فرصة مثالية لكلا الفريقين لإثبات قدراتهما والتنافس على لقب مرموق.